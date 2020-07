Ministro Onyx Lorenzoni testa positivo para Covid-19

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 13:32 horas

Brasília – O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, está com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A confirmação veio do próprio ministro através de seus perfis nas redes sociais. Segundo ele, os sintomas começaram na quinta-feira (16) e realizou os exames no dia seguinte.

– Quinta à noite comecei a sentir sintomas que poderiam ser da Covid. Sexta passei por exames, entre eles o PCR e o resultado saiu hoje e o covid foi detectado. Desde sexta-feira estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos. Estou bem melhor, em isolamento e sigo o trabalho em home office. Boa semana a todos nós – anunciou o ministro em seu Twitter.

Além de Onyx, já testaram positivo para Covid-19 os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), e Bento Albuquerque (Minas e Energia).