Ministro proíbe PF de investigar Toffoli

Brasília – O pedido da Polícia Federal de abertura de um inquérito para investigar supostos repasses ilegais ao ministro Dias Toffoli, foi negado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF fica proibida ainda de realizar qualquer ato de investigação a partir da delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso por conta da Operação Lava Jato.

O pedido de abertura de inquérito, para investir o ministro Dias Toffoli foi feito pela PF e encaminhado ao STF , com base em declarações do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabal, que em delação premiada, declarou que Toffoli teria recebido R$ 4 milhões para favorecer dois prefeitos fluminenses, sendo um deles Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda. O valor teria sido pago, segundo Cabral, em função dos processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contra os prefeitos. Em nota, Toffoli, negou a acusação e o mesmo foi feito pelo prefeito Neto.