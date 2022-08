Missa em memória a cidade de São João Marcos acontecerá em Rio Claro

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 18:39 horas

Rio Claro- No próximo domingo, 28, às 9 horas, acontecerá a Santa Missa do Vicariato de Barra Mansa, em memória a cidade de São João Marcos. A celebração ocorre em ação ao Centenário da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. A solenidade será realizada no Ginásio Poliesportivo Silvano dos Santos Arruda, Rodovia Saturnino Braga, número 2-192, Guarita, Rio Claro.

A missa será presidida pelo Vigário-Geral, Monsenhor Alércio de Carvalho e transmitida pelos canais de comunicação da Diocese (Redes Sociais e Rádio Sintonia do Vale).

“Um dos objetivos das cerimônias é o resgate de um fato histórico e de relevância para a comunidade local. São João Marcos foi uma cidade com mais de 100 anos de história. A fé de seu povo motivou a criação de outras comunidades nas localidades próximas, caso de Rio Claro, Lídice e Barra Mansa. A promoção da ação é uma das programações de engajamento para a festa do Centenário da Diocese que acontece no dia 4 de dezembro, na Ilha São João, em Volta Redonda”, contou o Coordenador Diocesano de Pastoral, padre Paulo Sérgio Almeida.

Celebrações nas Regiões

13 de fevereiro – Vicariato de Volta Redonda – Memória da greve de 1988 da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

15 de maio – Vicariato de Barra do Piraí – Memória da tromba d’água na Serra das Araras, em 1967.

28 de agosto – Vicariato de Barra Mansa – Memória da Cidade de São Marcos.

16 de outubro – Vicariato de Resende – Memória do terceiro incêndio da Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Conheça a história da Cidade de São João Marcos

A história de São João Marcos se inicia em 1739 com a construção de uma capela dedicada ao santo pelo fazendeiro João Machado Pereira. A cidade chegou no auge do ciclo do café a ter 18 mil habitantes, A cidade foi então desocupada e demolida devido à previsão de alagamento do seu perímetro urbano. A inundação, decorrente do aumento da capacidade de armazenamento do reservatório de Ribeirão das Lajes, foi necessária para a construção da Usina de Fontes Nova, até hoje em funcionamento. Em 1990, a Ponte Bela e as ruínas do centro histórico de São João Marcos foram tombadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e, em 2008, toda essa história começou a ser redescoberta e valorizada com a construção do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos

Fonte: Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos.