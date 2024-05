Missa Sertaneja e shows marcam o Dia do Trabalhador em Barra Mansa

Barra Mansa – Na manhã deste dia 1º de maio, centenas de pessoas se reuniram na Praça Antônio Ferreira para comemorar a data de hoje. As atividades começaram pela manhã, com Terço dos Homens e Missa Sertaneja; em seguida foi servida a tradicional feijoada. Durante a tarde os moradores vão se divertir com show de prêmios e, à noite, as apresentações musicais vão animar e encerrar a 26ª edição do evento, que é promovido pela Associação dos Sertanejos de Barra Mansa, com apoio da Prefeitura e Fundação Cultura. A Festa do Trabalhador é realizada anualmente no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

A moradora Nubia Alves, de 37 anos, contou que sempre participou da Festa do Trabalhador e que isso se fortaleceu desde que se mudou para o bairro. “Eu morava na Vila Nova e sempre marquei presença aqui, mas isso se intensificou quando vim morar na frente da Praça Antônio Ferreira. Com isso, recebo meus familiares e amigos para a festa e principalmente para a celebração da Missa Sertaneja, que por sinal é muito linda e com mensagens de fortalecimento para nós trabalhadores”, contou.

Quem também marcou presença na Missa Sertaneja foram os vereadores Luiz Furlani e Pissula. “Esta é uma homenagem mais do que merecida a todos os trabalhadores, principalmente os de nossa cidade. A tradicional Missa Sertaneja e a Festa do Trabalhador, além de já estarem no calendário comemorativo de Barra Mansa, são sempre sucesso e toda a organização está de parabéns. Desejo um feliz dia a todos”, disse Furlani.

SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Nesta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Igreja Católica celebra São José Operário. Em 1955, o Papa Pio XII estabeleceu a data para ajudar os trabalhadores a não perderem o sentido cristão do trabalho. São José, na história das Sagradas Escrituras, era o pai adotivo de Jesus. Carpinteiro, ele representa a dignidade do trabalho humano, como forma de serviço à comunidade e sustento à família.

O bairro Vista Alegre sedia a Igreja de São José Operário. Por isso, a Festa do Trabalhador ocorre na comunidade, terminando nesta quarta-feira. Confira a programação de encerramento:

15h – Festival de Prêmios

20h – Odair de Paula e Banda

22h – Jô e Samuel