Missas celebram o centenário da Diocese de Barra do Piraí-VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 18:47 horas

Volta Redonda- Doze missas celebram a partir desta terça-feira (22), os 100 anos da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. As celebrações ocorrem nas 12 cidades que compõem a diocese, são elas: Barra do Piraí, Volta Redonda, Itatiaia, Resende, Porto Real, Pinheiral, Rio Claro, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Quatis e Barra Mansa.

– O Dozenário é uma inspiração que aconteceu com base nas histórias de fé de novenas e tríduos. Como são doze cidades que compõem a diocese, porque não realizar uma missa em cada localidade. Foram convidados bispos para estarem conosco nestes dias de preparação ao Centenário. Agradecemos a disponibilidade dos bispos neste momento histórico da Diocese – disse Dom Luiz Henrique, bispo diocesano.

A grande festa de comemoração pelo centenário será no dia 4 de dezembro, na Ilha São João, em Volta Redonda. Durante todo o dia, estará disponível uma praça de alimentação com pizza frita e doces. A entrada é gratuita, mas a Diocese pede a doação de 1 kg de alimento não-perecível.

Confira a programação para o Dozenário

22 de novembro (terça-feira), às 19h: Paróquia Santa Cruz, Mendes – Dom Gilson Andrade da Silva – Bispo de Nova Iguaçu

23 de novembro (quarta-feira), às 19h: Paróquia São João Batista, Engenheiro Paulo de Frontin – Dom Luiz Antônio C. Ricci, Bispo de Nova Friburgo

24 de novembro (quinta-feira), às 19h: Paróquia Sant’Ana, Piraí – Dom Gregório Bem Lâmed Paixão, Bispo de Petrópolis

25 de novembro (sexta-feira), às 19h: Catedral Senhora Sant’Ana, Barra do Piraí – Dom Nelson Francelino Ferreira, Bispo de Valença

26 de novembro (sábado), às 19h: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Pinheiral – Dom Paulo Alves Romão, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro

27 de novembro (domingo), às 11h: Paróquia Santo Antônio, Saudade, Barra Mansa – Dom Roque Costa Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro

28 de novembro (segunda-feira), às 19h: Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Rio Claro – Dom Tarcísio Nascentes dos Santos, Bispo de Duque de Caxias

29 de novembro (terça-feira), às 19h: Paróquia Nossa Senhora das Dores, Porto Real – Dom Célio da Silveira Calixto, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro

30 de novembro (quarta-feira), às 19h: Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Quatis – Dom Francisco Biasin, Bispo Emérito da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda

1º de dezembro (quinta-feira), às 19h: Paróquia São José, Itatiaia – Dom José Ubiratan Lopes, Bispo de Itaguaí

2 de dezembro (sexta-feira), às 19h: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Resende – Dom Zdzislaw Stanislaw Blaszczyk (Thiago), Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro

3 de dezembro (sábado), às 19h: Paróquia São Sebastião, Volta Redonda – Dom José Luiz Magella, Arcebispo de Pouso Alegre, Minas Gerais.