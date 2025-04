Modelo de segurança, Ordem Pública de VR recebe comitiva de Paraíba do Sul

Volta Redonda – Modelo de segurança para outras cidades, a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) recebeu, na última quinta-feira (10), a visita de uma comitiva da Prefeitura de Paraíba do Sul, formada pelo secretário da Ordem Pública do município, Johnny Teles, pelo comandante e subcomandante da Guarda Municipal, Lívio D’Adazio e Anderson Rosalla, respectivamente, e o coordenador de monitoramento da cidade situado na região do Vale do Café, Marcos Camilo.

A visita teve como objetivo conhecer a estrutura da Semop e trocar boas práticas a favor da segurança pública. O grupo foi recebido pelo secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, pelo comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula, e pelo coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), inspetor Gilson do Carmo.

“O que nós vimos aqui hoje são pessoas que doam a sua vida pela segurança pública. Então não teria como dar errado. Estivemos em outros lugares, mas realmente o que é feito em Volta Redonda é um exemplo de sucesso, e por isso eu estou aqui. O prefeito Neto e o secretário, Coronel Henrique, estão de parabéns por comandarem uma equipe tão competente e com resultados expressivos”, elogiou Teles.

Durante a visita, o grupo conheceu o Ciosp, onde o monitoramento por câmeras acontece 24 horas por dia, e projetos como as patrulhas de Proteção ao Idoso; de Proteção à Criança e ao Adolescente; Escolar; Maria da Penha; Animal e Ambiental; Direitos Fundamentais; Minicidade do Trânsito e Piloto Cidadão, entre outros.

“Valorizamos e entendemos que é importante essa troca de boas práticas em prol da segurança pública. Cada município tem uma peculiaridade, mas nós estamos sempre dispostos a colaborar de uma forma positiva quando o assunto é segurança. Agradecemos a visita e nos colocamos à disposição de outras cidades, até porque o crime ultrapassa barreiras e precisamos estar cada vez mais preparados para combatê-lo”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Na última semana, a Semop-VR já havia recebido a visita do secretário de Segurança Pública de Belford Roxo, Aruak Oliveira, e do tenente-coronel da Polícia Militar, Fabiano Lobão, e Lázaro Codeça, representantes da Prefeitura de Barra do Piraí.