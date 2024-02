Molejo anima foliões na Praia do Anil, em Angra

Angra dos Reis – Na madrugada deste sábado (10), Angra dos Reis deu início a uma série de shows que vai ditar o ritmo do Carnaval na cidade. A Praia do Anil ficou mais uma vez lotada para acompanhar de perto o Grupo Molejo, com mais de 35 anos de carreira musical.

O Molejo, conhecido por sua mistura única de samba, pagode e muito humor, trouxe uma apresentação vibrante, recheada de músicas clássicas de diversos artistas brasileiros. Os sucessos contagiantes do grupo, como “Dança da Vassoura” e “Brincadeira de Criança”, foram acompanhados por uma fiel multidão, que não parou de dançar e cantar mesmo com mais de duas horas de show.

– A rapaziada do Grupo Molejo veio para animar o Carnaval de Angra dos Reis, que é um dos melhores do Brasil. Chamo todos os angrenses para acompanhar de perto os shows que vão acontecer na Praia do Anil. O Carnaval de Angra é incrível, venham todos curtir – comentaram os integrantes do grupo pouco antes de entrarem no palco.

Assim como de costume, um dos pontos altos da noite foi a interação única que o Molejo consegue fazer com seu público. Os integrantes da banda, desde o vocalista até o pianista, não deixaram de animar o público presente em nenhum momento.

Uma das grandes características do Carnaval 2024 em Angra dos Reis é a programação pensada para garantir a participação de toda a população. Os shows estão programados para começar após os blocos de carnaval, permitindo que os foliões aproveitem ao máximo as atrações sem perder a oportunidade de se juntar aos tradicionais desfiles pelas ruas da cidade. Um pouco antes da apresentação do Molejo, os angrenses puderam acompanhar 11 blocos em diversas localidades da cidade. Com o show inaugural de Carnaval, Angra dos Reis iniciou um calendário de festas e apresentações que prometem agitar os foliões em 2024. A expectativa é de que os próximos dias sejam repletos ainda mais de diversão e muita cultura.

PROGRAMAÇÃO SÁBAD0 (10/02)

13h – BATUKE NUCLEAR – Próximo ao palco, Parque Mambucaba

14h – BLOCO UNIÃO UNIVERSITÁRIA – Praça General Osório, Centro

14h30 – BLOCO UNIDOS DA PAZ – Belém

15h – BLOCO UNIDOS DO CAMORIM – Rua da Pedreira, Camorim

15h30 – BLOCO FRADE FOLIA – Rua Boa Esperança (em frente à escola cívico-militar), Frade

17h – BLOCO AMIGOS DA JAPUÍBA – Praça do Suspiro, Campo Belo

17h – ACADÊMICOS DAS ROLAS E DAS PIRIQUITAS CANSADAS DO BONFIM – Portaria do Condomínio Refúgio do Corsário, Bonfim

18h – BLOCO DO REIZINHO MIRIM – Rua Moacir de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras), Centro

18h – BLOCO DO BOMBA – Recanto dos Pescadores, Garatucaia

18h30 – BLOCO DAS PIRANHAS LOUCAS DO CARMO – Praça 6 de Janeiro, Morro do Carmo

19h – BLOCO UNIDOS DA PORTELINHA – Praça 6 de Janeiro, Morro do Carmo

19h – BLOCO ME CONECTA QUE EU VOU – Praça General Osório, Centro

19h – BLOCO DA VÓ NINA – Rua do Maneco / Casa da Vó Nina, Vila do Abraão, Ilha Grande

20h – BLOCO ACADÊMICOS DO CARAVELAS – Praça General Osório, Centro

21h – BLOCO PAREI DE BEBER E NÃO DE MENTIR – Ao lado do campo de futebol, Vila do Abraão, Ilha Grande

21h – BLOCO DA MALHAÇÃO – Rua Prefeito João Gregório Galindo (Texaco), Centro

22h – BLOCO CARNAVALESCO KI MERDA É ESSA – Rua Moacir de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras), Centro

22h – BLOCO DO ENCRUZO – Próximo à Bica, Encruzo da Enseada

22h – BLOCO TÔÁ TÔA – Monumento 3 Reis Magos, Praia do Anil

22h – BLOCO CHAMEGO UNIDO (BOLA DE NEVE) – Início da Rua São Sebastião, Frade

PRAIA DO ANIL

23h – DJ

0h50 – TÁ NA MENTE