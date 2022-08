Molon visita região e percorre municípios ao lado de candidatos a estadual e federal

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 16:32 horas

Candidato ao Senado visita Redação do DIÁRIO DO VALE e fala sobre suas propostas para o Sul Fluminense

Volta Redonda – O candidato ao Senado pelo PSB, Alessandro Molon, visitou a redação do DIÁRIO DO VALE na manhã nesta quarta-feira, dia 31, e falou sobre suas propostas de campanha. Ele estava com os candidatos a deputado federal Raone Ferreira, também do PSB, de Barra Mansa, Jari de Oliveira, que disputa uma cadeira na Alerj e foi vereador em Volta Redonda, e José Arimathea, ex-prefeito de Pinheiral, que concorre uma vaga para a Câmara dos Deputados.

Molon percorreu os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Quatis e Resende.

— É um orgulho para o PSB ter candidatos com essa qualidade. Essa é uma região muito importante do estado, tanto do ponto de vista econômico, como cultural e social. O meu compromisso como senador vai ser olhar e cuidar dessa região, dando a ela a atenção e a importância que ela merece, o que não acontece hoje em dia — declarou Molon.

Molon afirmou que o fato de haver dois candidatos a senador na frente que apoia a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) é natural: “A lei permite que seja feita uma coligação para governador sem que haja a mesma coligação para senador. Assim, na frente que apoia Freixo, temos PSOL, Rede, Cidadania e PSB apoiando a minha candidatura e a federação com PT, PC do B e PV apoiando outro candidato de esquerda (André Ceciliano). O PSDB liberou seus filiados para escolherem seu candidato”, explicou.

As principais prioridades de Molon para a região estão ligadas ao desenvolvimento econômico. O candidato afirmou que é necessário reindustrializar o país, onde a indústria contribuía com 30% nos anos 1980 e agora está reduzida a 10% do PIB. No entanto, o candidato ressalva que essa reindustrialização tem que contemplar uma indústria ambientalmente responsável, limpa e com aplicação intensa de ciência e tecnologia:

— Assim, além de gerar empregos e renda, vamos ter um meio ambiente melhor e mais qualidade de vida para as pessoas — conclui.

Jari

Já o vereador Jari afirmou que está feliz por receber Alessandro Molon na região, e por fazer campanha em dobradinha com Raone e Arimathéa.

— O sentimento de ter um trabalho consolidado na cidade, mesmo em um momento de descrédito na política. O político é um servidor do povo. Infelizmente, Volta Redonda ficou nesta legislatura sem um representante na Alerj. Estive lá durante cem dias e tive a oportunidade de atuar, com diálogo no DNIT e DNER, para ajudar a solucionar a questão dos acidentes na Rodovia do Contorno, e também de agir na Secretaria de Saúde para implantar o piso salarial da enfermagem. Tive o privilégio de visitar doze municípios e ter dois projetos de lei aprovados no período — destacou.

Raone

O ex-vereador Raone, que exerceu o mandato durante os 100 dias em que Jari ocupou uma cadeira de deputado estadual, lembrou que a eleição em 2020, quando se sagrou primeiro suplente de Jari: “No campo progressista, eu e Jari fomos os candidatos mais votados da região. Precisamos mudar a realidade política de Volta Redonda, que é muito focada em determinados grupos”, disse.

Raone afirmou que, após a eleição, foi cortejado por alguns grupos, mas preferiu se manter independente, e, mesmo antes de exercer o mandato, atuou como fiscal da atuação do Executivo, colocando-se como político independente. Na Câmara Municipal, conseguiu a aprovação de três leis, destacando-se as que determinam a publicação da “fila” de cirurgias eletivas pelo SUS e as que determinam a utilização de braile e Libras em todas as repartições públicas e conveniadas.

Arimathéa

O ex-prefeito de Pinheiral, José Arimathéa, destacou que sua campanha não conta apenas com os votos da cidade que governou. Ele destacou que seu trabalho no comitê gestor da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul o levou a ter contato com as populações de diversos municípios e que seu trabalho no IFRJ também lhe rendeu contatos preciosos.

— Meu foco de atuação será na educação profissional, privilegiando o estudo em tempo integral; aliás, quando fui prefeito em Pinheiral, implantei esse regime na rede municipal, nos ensinos fundamental e médio. Em outra área, foco na questão ambiental. Quero discutir as mudanças climáticas e legislar para fechar a “porteira” que o atual governo criou para a destruição do meio ambiente — declarou.