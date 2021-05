Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 07:57 horas

Equipamento ajuda equipe médica a ter mais controle e segurança sobre estado de saúde dos pacientes

Resende- Tendo como finalidade acompanhar o estado de saúde do paciente e monitorar alguns aspectos fisiológicos, o Hospital Municipal de Emergência Sergio Henrique Gregori, em Resende, adquiriu recentemente quatro novos monitores multiparâmetros.

Segundo a secretaria municipal de saúde, os equipamentos já foram instalados e passam a auxiliar no atendimento à população.

De acordo com o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a gama de funcionalidades do novo aparelho vai além das funções convencionais deste tipo de equipamento, como a exibição em tempo real da frequência respiratória e cardíaca com o traçado de eletrocardiograma. Os novos aparelhos também possuem pressão invasiva e capnografia, para análise de gases.

Ainda segundo o prefeito, a ideia é que esses equipamentos fiquem, inicialmente, situados no Centro de Tratamento Intensivo, sendo direcionados exclusivamente para o tratamento de pacientes com Covid-19, que estão sendo tratados no HME.

– O Hospital de Emergência vem passando por um processo de modernização com muitas melhorias desde 2017, no início da atual gestão, assim como toda a rede municipal de saúde de Resende. Os novos equipamentos fortalecem os cuidados e deixam a equipe médica com maior controle sobre o estado de saúde dos pacientes. Com mais detalhes sobre a situação, é possível medicar, tratar, diagnosticar, acompanhar tudo com mais precisão e assertividade. As novidades para o hospital não param e a gestão municipal ainda fará muito mais para cuidar da nossa população – comentou Diogo Balieiro.

Os novos equipamentos, modernos e de alta tecnologia, são da marca World Life, modelo WL80 e monitoram através do eletrocardiograma os índices e sinais vitais do paciente.