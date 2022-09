Montadora de Porto Real recebe currículo para preencher 340 vagas

Porto Real – O grupo automotivo Stellantis, que reúne uma fábrica de veículos e uma de motores, ainda tem vagas para o novo turno que será implantado em outubro. As vagas são aas seguintes: Operador de montagem; operador de soldador; operador de empilhadeira; operador de pintura e técnico de automação.

Serão contratados 340 trabalhadores e trabalhadoras, que reforçarão o efetivo da fábrica para atender à aceleração do ritmo de produção projetado a partir do lançamento do Novo Citroën C3. Com estas contratações, o número de empregados sobe para 1.840 pessoas.