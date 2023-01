Morada da Barra recebe ações do Sine Itinerante nesta quarta-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 07:39 horas

Resende – Serviços do ‘Sine Itinerante’ chegam nesta quarta-feira (4), ao Centro de Referência de Assistência Social do bairro Morada da Barra, em Resende. As atividades acontecem entre 9h e meio-dia. Os moradores terão acesso à parte dos atendimentos prestados pelo Sistema Nacional de Emprego. Entre as ações disponíveis: cadastramento de currículo, orientação sobre a Carteira de Trabalho digital, agendamento do Seguro-Desemprego, além de esclarecer as demais dúvidas da população.

– Realizamos mensalmente o Sine Itinerante e temos um retorno muito positivo da população. Sabemos que os dias estão cada vez mais corridos e a nossa ideia é facilitar ainda mais o acesso ao nosso departamento. Além do Sine Itinerante, que percorre diferentes localidades para auxiliar a população, também ampliamos recentemente o horário de funcionamento da nossa unidade para abranger ainda mais demandas – explicou a coordenadora do Sine de Resende, Giovanna Novello.

Na quinta-feira (5), as ações chegam ao Cras Itapuca; no dia 08/01, na Feira Livre do Parque das Águas; Dia 09/01, Cras Lavapés; dia 12/01 – Cras Itinerante em Engenheiro Passos; 13/01 – Cras Itinerante na Terra Livre; 17/01 – quadra da Praça Nova Alegria (participação do Cras Toyota); 18/01 – Centro Pop; 25/01 – Cras Itinerante em Bulhões e no Cras Toyota; 26/01 – Cras Parque Minas Gerais; 27/01 – Cras Jardim Esperança; e 31/01 – Cras Paraíso.

Para aqueles que desejarem ir até a unidade física, o Sine Resende fica na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 104 – 3º andar (Edifício da APM), no Jardim Tropical. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para receber o atendimento é necessário levar o currículo atualizado e originais dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3360-6238 ou através do e-mail [email protected]