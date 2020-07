Morador de 64 anos de Barra do Piraí é a 29ª vítima fatal do novo coronavírus

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 20:42 horas

Barra do Piraí – O município contabilizou mais um óbito na noite desta terça-feira (14), chegando a 29 mortes provocadas pelo novo coronavírus. A vítima fatal era um idoso, de 64 anos. A prefeitura de Barra do Piraí não divulgou mais detalhes sobre o morador. O município possui 529 casos confirmados, sendo que 472 estão recuperados e 21 em isolamento domiciliar.

Dos casos confirmados, sete estão internados, sendo cinco homens e duas mulheres. Eles estão internados na Santa Casa de Barra do Piraí, no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa e no Hospital Unimed, de Volta Redonda.

O município possui 34 leitos clínicos e oito leitos de UTI disponibilizados para tratar pacientes da Covid-19. Destes, três leitos clínicos estão sendo ocupados, sendo que dois são casos confirmados e um suspeito. Já dois leitos de UTI estão sendo utilizados por morador com o coronavírus e por um com suspeita da doença.