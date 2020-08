Morador de 78 anos de Pinheiral morre por coronavírus

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 18:19 horas

Pinheiral – Mais um óbito foi confirmado por conta da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 15. O prefeito Ednardo Barbosa confirmou em live durante as redes sociais, nesta sexta-feira (07). A vítima fatal foi um morador, de 78 anos, que era diabético e possuía comorbidade cardíaca crônica.

Pinheiral chegou a 360 casos confirmados do novo coronavírus com 336 recuperados, oito em isolamento domiciliar e um paciente internado fora do município.

Em 24 horas foram registrados mais 12 casos confirmados, sendo oito mulheres de 42, 45, 48, 52, 64 e 73 anos, além de duas menores de idade, todas recuperadas, e quatro homens de 21, 44, 50 e 54 anos, sendo um em isolamento domiciliar e três recuperados.

São 64 casos suspeitos, todos em isolamento domiciliar, e 706 descartados.