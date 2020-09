Morador de Pinheiral que estava desaparecido é encontrado próximo a Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 19:37 horas

Pinheiral – A família de Márcio Lourenço Vital, de 44 anos, procurou o DIÁRIO DO VALE para comunicar que o morador foi encontrado. Ele estava desaparecido há dez dias, quando foi visto pela última vez na Rua Tancredo Neves, no bairro Rolamão, no dia 30 de agosto, em Pinheiral.

Segundo familiares, ele saiu de casa com uma camiseta de cor amarela e calça jeans e avisou que iria para a Rua 4 , no bairro Barreira Cravo, em Volta Redonda, mas que não estava respondendo mensagens desde o dia do aparecimento.

Ainda segundo a família, o morador de Pinheiral foi encontrado próximo ao município de Barra Mansa, na tarde de quarta-feira (09), e que passa bem.