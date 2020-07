Morador de Quatis de 87 anos é a segunda vítima fatal do novo coronavírus

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 14:09 horas

Idoso e seu filho, de 47 anos, estavam internados no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda; filho recebeu alta horas antes do falecimento do morador

Quatis – Um morador, de 87 anos, é a segunda vítima fatal da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Quatis. A prefeitura confirmou a morte na tarde desta sexta-feira (31), afirmando que o idoso faleceu no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, nesta madrugada. Segundo a prefeitura, o idoso sofria de algumas comorbidades e apresentou os primeiro sintomas da Covid-19 no dia 21 de julho.

– Horas antes do falecimento do idoso, o seu filho, de 47 anos, que também estava internado no mesmo Hospital com Covid-19, havia recebido alta dos médicos e retornado para casa para cumprir o restante da quarentena. A prefeitura deixa os sinceros sentimentos a toda família – destacou em nota.

O último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, no dia 30 deste mês, destacava que o município possuía 70 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 58 estavam recuperados, sete em isolamento domiciliar e quatro internados.

Em Quatis já haviam sido notificados 151 casos, sendo que 62 testaram negativo para Covid-19 e 19 eram suspeitos e que aguardavam os resultados em isolamento.