Morador de Resende que está desaparecido tem foto divulgada pelo Disque Denúncia

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 13:26 horas

Rapaz, de 24 anos, foi visto pela última vez no dia 6 de novembro deste ano

Resende – O Disque Denúncia divulgou, na manhã desta segunda-feira, 22, um cartaz com a foto de Gabriel Vinicius de Araujo, de 24 anos. Ele é morador do município de Resende, no estado do Rio, e desapareceu no dia 6 de novembro de 2021, após avisar que iria morar na Capital do Rio de Janeiro.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Gabriel pode ser feita por meio do número 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177 ou pelo app “Disque Denúncia RJ”.