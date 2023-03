Morador de rua é assassinado em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 21:47 horas

Resende – Um morador de rua, ainda não identificado, foi encontrado morto no início da noite deste domingo (12), na Praça João Maia, no Centro de Resende. Segundo apurado pela reportagem, agentes do 37° Batalhão de Polícia Militar foram acionados para verificar um crime e se depararam com a vítima já sem vida no local. O homem foi morto a tiros. Inspetores da 89ª DP de Resende estão investigando o caso.