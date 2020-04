Morador de rua morre por coronavírus em Sapucaia

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 08:50 horas

Sapucaia – A prefeitura de Sapucaia confirmou a primeira morte por coronavírus na quarta-feira (15). A vítima fatal era um homem, de 50 anos, que vivia em situação de rua. Segundo a prefeitura, ele deu entrada no Pronto Socorro Municipal com suspeita de tuberculose e estava muito magro e fraco. Ele morreu no dia 10 deste mês com insuficiência respiratória e atestou positivo para a Covid-19.

A prefeitura destacou que o morador de rua não era natural de Sapucaia, mas vivia no município há alguns anos. Sapucaia tem três casos confirmados de coronavírus, três suspeitos e 45 com síndrome gripal.