Morador de rua que teve o corpo incendiado permanece internado em hospital de Barra do Piraí

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, instaurou um procedimento para investigar a tentativa de homicídio praticada contra um morador em situação de rua, na madrugada de sexta-feira (13). A vítima de 43 anos dormia em um ponto de ônibus na Rua Iago Valério, no bairro Oficinas Velhas, quando jogaram querosene e atiram fogo no corpo dela.

Ele permanece internado na Santa Casa de Barra do Piraí, com queimaduras de segundo grau no rosto, tórax e braços. Os criminosos fugiram em um carro, modelo e placa não anotados, após atearem fogo no homem que acordou com o corpo em chamas.

Atala deverá se informar se no local do crime havia instalação de câmera de segurança e requisitar as imagens à Prefeitura de Barra do Piraí. O policial também aguarda o laudo da polícia técnica que será anexado ao procedimento instaurado por ele.