Morador do bairro Boa Vista está desaparecido desde domingo em BM

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 11:46 horas

Maxwel Deivit dos Santos da Silveira, 29, trabalha como motorista de carro de aplicativo

Barra Mansa – Familiares e amigos de Maxwel Deivit dos Santos da Silveira, de 29 anos, conhecido como ‘Pitoco’, estão solicitando ajuda para quem tiver informações sobre ele. Morador do bairro Boa Vista, o jovem está desaparecido desde domingo (24), quando conversou com familiares pela última vez.

De acordo com Vanda Senne, cunhada de Maxwel, um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do jovem está sendo feito na delegacia da cidade pela família, que destacou que recebeu informações sobre o suposto paradeiro do rapaz, na tarde de ontem (25), no distrito de Santa Rita de Cássia; já que Maxwel tem hábito de tratar animais no local, segundo Vanda.

”Ficamos sabendo que ele foi visto na tarde de ontem, em Santa Rita de Cássia, por volta das 15h ou 16h. Nós, da família, tivemos contato com ele no domingo. Desde então, ele não dá notícias. Chegamos a enviar mensagem para o celular dele, mas ele não responde. Em Santa Rita é difícil ter sinal de telefonia / internet, mas vimos que a mensagem chegou, porque deu ‘dois tiques’, mas sem aparecer notificação em azul, porque ele não usa esta configuração no aplicativo de mensagem”, explicou.

Segundo Ana Cláudia Souza, amiga de Maxwel, ele trabalha como motorista de carro de aplicativo e usa um Prisma, preto, placa KWL6j31. O veículo também está desaparecido. ”Não temos a informação exata se ele saiu para atender uma chamada [corrida]. Só sabemos, até o momento, que ele desapareceu no domingo”, disse.

O carro não é de propriedade do rapaz, segundo Vanda Senne, em conversa com o DIÁRIO DO VALE pelo telefone.

Quem tiver informações sobre Maxwel, pode entrar em contato pelos telefones:

Vanda – (24) 99837-2179

Raila – (24) 99825-5268

Thiago – (24) 99826-5126