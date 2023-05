Morador do Vila Americana teria sido vítima de gordofobia em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 16:56 horas

Volta Redonda – O jovem Natan do Santos, morador do Vila Americana, afirma ter sido vítima de gordofobia praticada por um motorista de aplicativo na tarde desta terça-feira (9). De acordo com ele, que saía de casa com sua esposa para ir a um compromisso, o motorista teria pedido – de forma pejorativa – que ele se sentasse no banco da frente, e não atrás, com sua esposa. “Logo achei normal a situação, mas falei que ia atrás com minha esposa e ele repetiu de novo, mas acrescentou: ‘Senta na frente para balancear o peso, pois os dois atrás vão danificar a mola do meu carro’”, contou Natan ao DIÁRIO DO VALE.

A esposa do jovem reforçou que ele se sentaria com ela no banco de trás. “Aí o motorista respondeu a mesma coisa e logo depois cancelou a viagem, com a gente dentro do carro, dizendo que não ia mais levar a gente”, disse o rapaz, ressaltando que estava com hora marcada e dependia do transporte.

Chocado, Natan saiu do carro e fez uma reclamação no aplicativo. “Vejo muita gente passando por isso (gordofobia), mas quando é com a gente dá uma sensação inexplicável. Logo depois vem a revolta”, desabafou. Embora ainda não saiba se fará ou não uma queixa na 93ª Delegacia de Polícia (DP), Natan disse que já encaminhou o caso para uma advogada e, tão logo seja possível, as devidas providências serão tomadas.

“Tudo é questão de diálogo, se o motorista tivesse conversado, dito ‘ poxa, amigo, estou com problema no amortecedor do carro, teria como quebrar meu galho e sentar na frente?’. Eu iria com o maior prazer. Porém, a forma como ele abordou minha família, sendo hostil e desrespeitando, não tem entendimento”, disse o jovem. “A mensagem que deixo é : os dias são difíceis, ser trabalhador autônomo não é fácil, mas nada justifica descontar a raiva e indignação em seu cliente, até porque é ele que paga seu salário. Gentileza gera gentileza”, finalizou.

O que é gordofobia?

A gordofobia é o preconceito contra pessoas gordas, que se manifesta a partir de atitudes, falas, representações negativas, ofensas – veladas ou não – e barreiras para a inclusão de corpos gordos em diversos espaços.

Nota da Redação: O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria de imprensa do aplicativo de transporte para saber qual é o posicionamento da empresa. Tão logo chegue a resposta, esta matéria será atualizada.