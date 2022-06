Moradora de Barra Mansa precisa de cadeira de rodas

Matéria publicada em 18 de junho de 2022, 08:52 horas

Idosa, de 74 anos, que sobreviveu à Covid-19, permaneceu internada na Santa Casa de Misericórdia da cidade durante 23 dias

Barra Mansa – Alzira Candida, de 74 anos, vítima de Covid-19, precisa de doação de cadeira de rodas. Residente na Rua Eduardo Junqueira, no Centro de Barra Mansa, a idosa permaneceu internada na Santa Casa de Misericórdia da cidade durante o período de 23 dias.

Segundo familiares, a idosa foi internada no dia 16 de maio e teve alta médica no último dia 8.

“Ela possui enfisema pulmonar. Deu entrada na Santa Casa com diagnóstico de pneumonia, e, após exames, foi constatado que estava com Covid-19. Desde então, permaneceu em isolamento, deitada por muito tempo. Perdeu massa magra, está se alimentando, mas as sequelas da Covid-19 estão presentes. Além de fraqueza e espasmos musculares, está com muita dificuldade para andar e gostaria de sair da cama, tomar sol, ver a rua. Disse que ficar somente dentro de casa está fazendo mal à ela”, relatou um familiar, que completou que a idosa está sentindo falta de um(a) psicólogo(a) após todo esse período. A ajuda em questão já foi solicitada à equipe do Centro do Idoso, no bairro Ano Bom.

Também foi relatado ao Diário do Vale que a idosa, que já possuía certa dificuldade para respirar por conta própria devido a um Enfisema Pulmonar, permanece em repouso desde sua alta médica.

“Conseguimos ajuda da Secretaria Municipal de Saúde, que cedeu, além de um aparelho elétrico, um cilindro de oxigênio. Agora ela precisa de uma cadeira de rodas para poder se locomover e não temos condições de comprar ou alugar. Ela precisa muito e toda família ficará muito grata à pessoa que puder ajudá-la”, disse um familiar.

Quem tiver interesse em ajudar a idosa, pode entrar em contato através do telefone (24) 99929-9933.