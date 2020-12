Moradora de Barra Mansa procura por cadela desaparecida há mais de um mês

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 09:52 horas

Barra Mansa – Uma internauta está se mobilizando há mais de um mês para pedir ajuda da população para encontrar sua cadela, que desapareceu no dia 15 de novembro deste ano, no bairro Colônia, em Barra Mansa. De acordo com Analine do Nascimento Cotia, a cadela que atende pelo nome de “Charlote” é um pouco assustada, mas é mansa e fugiu com uma coleira laranja e uma branca de anti pulgas no pescoço.

– Uma cadela que resgatamos fugiu já vai fazer quase dois meses e até hoje nenhuma notícia. Nome dela é Charlote e fugiu na Colônia. Estamos oferecendo recompensa de R$ 150 para quem encontrar – comentou a internauta nas redes sociais.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de “Charlote” pode entrar em contato com Analine pelo telefone (24) 98836-8450 ou falar com Alexia do Carmo Cunha através do 99307-3000.