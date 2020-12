Moradora de Barra Mansa promove vaquinha online para ajudar o filho de 12 anos que faz tratamento contra o câncer

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 10:22 horas

Lucca Machado precisa arrecadar R$ 30 mil para o tratamento de Linfoma de Hodgkin; até o momento foram arrecadados R$ 10 mil

Barra Mansa – Uma mãe está promovendo uma campanha de vaquinha online nas redes sociais para arrecadar fundos para o tratamento de seu filho, que está lutando contra o câncer.

Lucca Machado, de 12 anos, tem que fazer dez sessões de quimioterapia, no Hospital da Criança, na Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, e será custeada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), porém sua mãe, Fernanda Monteiro Machado, precisa da quantia em dinheiro para a hospedagem, transporte, alimentação e gastos extras, como medicamentos para combaterem os efeitos colaterais da quimioterapia. O menino precisa se aproximadamente R$ 30 mil e graças a Vakinha Online já arrecadou mais de R$ 10 mil com ajuda de moradores da região Sul Fluminense.

Por conta do estado de saúde de Lucca, sua mãe precisou se afastar do trabalho para se dedicar ao filho, sendo mais um motivo para que a campanha nas redes sociais se fizesse necessária para que os dois possam ter condições de enfrentarem o câncer e outras situações do dia a dia.

Câncer

Lucca descobriu que tinha o câncer quando teve uma crise de asma e foi levado para o hospital. Lá, ele realizou testagem para Covid-19 e em seguida descobriu a doença junto com familiares. Desde então, sua mãe e família estão correndo contra o tempo para que o tratamento seja feito o mais breve possível.

O menino já está no primeiro bloco de sessão de quimioterapia. Os blocos são aproximadamente 15 dias corridos, com intervalos de quase uma semana, e por isso precisa viajar várias vezes para a capital carioca. Já no mês de outubro, estava realizando as primeira biópsias para tratamento do câncer.

Linfoma de Hodgkin é uma doença rara que atinge menos de 150 mil brasileiros que pode ser tratado com auxílio médico. Os tratamentos incluem quimioterapia, radioterapia e, em casos raros, transplante de células-tronco. Os sintomas são geralmente fadiga, febre, calafrios, perda de apetite ou suor noturno, além de inchaço dos gânglios ou perda de peso.

Campanha

Interessados em ajuda Lucca e sua mãe, depósitos podem ser realizados na Conta Corrente: 6581-1; Agência: 2287; CPF: 125.030.477-69 para Fernanda Monteiro Machado (Bradesco).

Quem quiser contribuir também pode entrar em contato com a mãe pelo telefone (24) 99206-6492, ou pelo link da vaquinha online https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-lucca-machado.