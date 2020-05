Moradora de Volta Redonda troca máscaras caseiras por alimentos que serão doados para famílias

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 11:36 horas

Lilian Francisca de Oliveira já doou máscaras para moradores dos bairros: São Lucas, Conforto, Santo Agostinho, Santa Inês (Barra Mansa), Retiro, entre outros.

Volta Redonda – Uma moradora de Volta Redonda está se mobilizando nas redes sociais para realizar uma campanha em prol do próximo. Ela está confeccionando máscaras reutilizáveis caseiras que serão trocadas por alimentos e produtos de higiene. Com as trocas, as doações serão entregues para famílias que passam por dificuldades financeiras devido a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.

Lilian Francisca de Oliveira Romualdo, de 40 anos, criou a campanha “Máscaras Solidárias” através do “Projeto Caridade em Ação”. Ela já confeccionou cerca de 200 máscaras que foram doadas para os bairros: São Lucas, Conforto, Santo Agostinho, Santa Inês (Barra Mansa), Retiro, entre outros.

A bacharel em Direito, contou que a ideia surgiu no início do mês de abril quando o ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, liberou a produção e uso de máscaras caseiras para o combate a Covid-19.

– Não lembro o dia certo, mas pensei nisso desde a liberação do Mandetta e comecei com a campanha quando o prefeito Samuca fez o decreto de uso obrigatório de máscaras nas ruas. Desde então já produzi mais ou menos 200 máscaras, a maioria foi confecção própria, mas tenho ajuda da minha mãe e de algumas voluntárias – disse a moradora.

Para a campanha, Lilian está aceitando itens como: arroz, feijão, açúcar, leite integral/em pó, macarrão, óleo de soja, molho de tomate, farinha de trigo, farinha de mandioca, pó de café, fubá, biscoitos, sabonete, creme dental e papel higiênico que serão trocados máscaras caseiras.

– No domingo, os Doutores da Esperança estarão fazendo uma parceria com o nosso projeto, e nossas máscaras estarão sendo distribuídas no Royal do bairro Aterrado. Aguardo a doação das pessoas lá colaborando conosco – concluiu Lilian.

Interessados em ajudar com as doações dos alimentos e dos produtos de higiene, até mesmo dos materiais para confecção das máscaras de pano, entrar em contato com Lilian pelo telefone 99301-3068 ou seguir o @projetocaridadeemacao nas redes sociais.