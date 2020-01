Moradora do bairro Retiro está há 20 dias sem água em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 09:19 horas

Saae-VR estipulou prazo de 24 horas para verificar o local

Volta Redonda – Uma moradora do bairro Retiro, em Volta Redonda, está reclamando de falta de água há mais de 20 dias, em sua residência. Solange Zeferino, que mora na Rua Timor, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE para fazer a denúncia e pedir ajuda para solucionar o problema no local.

A moradora explicou que já tentou entrar em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) inúmeras vezes, mas que não conseguia completar a ligação.

– Não adianta a gente ligar. Já tentei várias vezes e não atendem, e quando atendem, dizem que é rompimento de cano. Já estou cansada de ouvir isso da parte deles e a conta continuar vindo – disse Solange, acrescentando que tem um filho que precisa de cuidados especiais em casa.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, o Saae-VR explicou que a localidade possui dificuldade antiga no abastecimento e que possui necessidade de investimentos que não acompanham o crescimento daquela região. A situação costuma se agravar no período do verão.

A autarquia também afirmou que estipulou um prazo de 24 horas para uma equipe visitar e analisar o local.