Moradora do bairro São Francisco, no distrito da Califórnia, está sem abastecimento de água há sete dias

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 15:37 horas

Barra do Piraí – Uma moradora do bairro São Francisco, no distrito da Califórnia, está sem abastecimento de água há sete dias, em Barra do Piraí. Ela procurou o DIÁRIO DO VALE, pedindo ajuda para que a situação seja resolvida. A moradora, que preferiu não se identificar, mora na Rua 7 e alegou que já tentou ligar para o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) por várias horas e que não consegue ter um retorno sobre a falta de água.

– Não consigo falar no telefone que tenho, fico horas aguardando e depois cai. Trabalho em Porto real, pedi ao meu marido que tentasse hoje durante o dia – disse.

Segundo o Saae de Volta Redonda, que cobre o abastecimento de água na localidade, estão sendo registradas reclamações na região do bairro São Francisco e que está verificando o que pode ser feito para melhorar o abastecimento. A população pode solicitar o caminhão-pipa através do telefone 115.

Ainda segundo a autarquia, Gerência Técnica do Saae informou que está em andamento a construção de uma rede adutora no bairro São Luiz que atenderá a demanda do bairro e solucionará em definitivo o problema. Prazo de finalização é de 60 dias.a