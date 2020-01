Moradoras criam a ‘Feira do Vale’ para alavancar empreendedorismo em Paulo de Frontin

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2020, 10:40 horas

Projeto, que existe há dois meses, possui 50 membros que promovem vendas de produtos artesanais para geração de empregos

Paulo de Frontin – Três moradoras naturais de Paulo de Frontin tiveram a ideia de criar uma feira de produtos artesanais para gerar renda, além de alavancar a cultura, o empreendedorismo e o turismo, no município. A “Feira do Vale”, que existe há um pouco mais de dois meses, já possui 50 membros, que oferecem produtos como: pães, bolos, tortas, massas, cerveja, biscoito e doces artesanais.

Angélica Pio, Fernanda Bersort e Tatiane Domes criaram a feira para ajudar artesãos, empreendedores e profissionais da gastronomia a promover seus produtos através da feira.

– Nosso município está carente de empregos, então pensamos em uma maneira de gerar renda para todos através da feira. Temos histórias lindas de superação, como a ex-gari que criou a feira, uma empreendedora que ajuda a criar os filhos, uma mãe que perdeu o filho e está superando aos poucos. Trabalhamos cultura, empreendedorismo e turismo sem esquecer o social e emocional – destacaram, as três criadoras.

Paralelo a feira, também é promovido o coletivo “Mulheres do Vale”, um grupo que ajuda mulheres em situações de violência doméstica, depressão, ansiedade e baixo estima, através de conversas, conselhos e bate-papo.

Feiras

Até o momento forma realizadas quatro feiras e segundo as criadoras, foram um sucesso. A intenção delas é promover a “Feira do Vale” para outros municípios da região Sul Fluminense e do Vale do Café.

– Temos grandes planos para levar a feira para pelo menos 15 cidades da região, levando artes, o artesanato e esperança para o interior do estado – contou Angélica Pio.

Doações

Para que possam expandir, a “Feira do Vale” necessita de doações, para isso as criadoras estão organizando uma vaquinha online através do link para que possam adquirir tendas e barracas próprias, pois segundo elas, as tendas e barracas disponíveis no momento são disponibilizadas pela prefeitura de Paulo de Frontin.

Feira

A primeira “Feira do Vale” de 2020 será temática. Ela acontecerá no dia 08 de fevereiro, a partir das 9h, em Paulo de Frontin, na Praça Roger Malhardes, no Centro. Os produtos vão remeter ao Carnaval, próximo feriado do ano.