Itatiaia- O setor de Imunização, da Secretaria de Saúde de Itatiaia iniciou na segunda feira a imunização de um novo grupo prioritário entre os moradores de 18 a 59 anos, com comorbidades. E de acordo com a secretaria de saúde, até sexta-feira, 28, serão vacinadas pessoas com hipertensão arterial resistente (fazendo uso de 3 medicamentos anti-hipertensivos), hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão ou comorbidades e também com doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, cardiopatias, síndromes coronarianas, valvopatias, arritmia cardíaca, próteses valvares ou dispositivos cardíacos implantados.

A coordenadora de Imunização, Andrea Millen, ressalta que para receber a dose, o morador deve apresentar documento de identificação, comprovante de residência, cartão do SUS, carteira de vacinação (se tiver) e o documento e cópia que comprove a comorbidade que possui (em alguns casos, laudo médico e outros, receita médica).

– Pedimos aos moradores que apresentem a cópia do laudo e da receita médica, pois eles precisam ser anexados na documentação. Em relação às pessoas com hipertensão arterial, precisamos destacar que é preciso fazer uso de três medicações distintas para hipertensão ou no caso de hipertensão estágio 1 e 2, é preciso ter lesão em órgão ou comorbidade associada. Essas são as recomendações do Ministério da Saúde e é o que estamos seguindo em Itatiaia – explica a coordenadora.

A imunização de todos os grupos listados será feita, das 9h30 às 15h30, na Policlínica Municipal, no Centro, de acordo com o cronograma divulgado.

CRONOGRAMA:

Até dia 28 de maio

Comorbidades: Hipertensão arterial resistente (uso de 3 medicamentos anti-hipertensivos), hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão ou comorbidades . Doenças cardíacas: insuficiência cardíaca, cardiopatias, síndromes coronarianas, valvopatias, arritmia cardíaca, próteses valvares ou dispositivos cardíacos implantados.

TERÇA (25)

INICIAL DO NOME: F, G, H, I, J

QUARTA (26)

INICIAL DO NOME: K, L, M, N, O

QUINTA (27)

INICIAL DO NOME: P, Q, R, S, T

SEXTA (28)

U, V, X, W, Y, Z