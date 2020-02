Moradores da Biscaia protestam sobre falta de professores em escola de Angra dos Reis

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 11:53 horas

Angra dos Reis – Cerca de 25 moradores da Biscaia, em Angra dos Reis, realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (28), pela falta de professores na Escola Municipal Marechal Dutra e pela mudança de horário. A junção das turmas do pré 1º ao 5º ano deixam pais preocupados com a qualidade de ensino que os filhos vão receber.

No protesto, os moradores fecharam a Estrada Ponte Leste por volta das 8h, mas no momento já está liberada para tráfego.

De acordo com a Polícia Militar, o protesto foi pacífico, e que pais e moradores gritavam palavras de ordem contra o governo municipal.

Nota

A prefeitura de Angra dos Reis emitiu uma nota em relação ao protesto dos moradores, destacando que antes do feriado de Carnaval, houve uma reunião entre a Secretaria de Educação e os pais dos alunos da escola.

– A escola possui o total de 43 alunos e a Secretaria de Educação tem uma proposta de formar turmas multianuais, o que é um princípio da gestão, amparada em lei, para otimizar recursos – explicou em nota.

De acordo com a Secretaria de Educação , o grupo do ciclo de alfabetização teria 23 alunos, sendo seis do Pré 1, nove do Pré 2 e outros nove do primeiro ano do Ensino Fundamental.

O grupo de Educação Básica seria composto por 20 estudantes, sendo cinco do 2º ano, cinco do 3º ano, cinco do 4º ano e seis do 5º ano.

– Vale ainda explicar que o prédio da escola tem mais de 40 anos e pertence ao Estado e nunca teve refeitório. A varanda da unidade comporta os alunos para as refeições, na hora do recreio, como sempre ocorreu – concluiu.