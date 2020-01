Moradores da Vila Santa Cecília reclamam de focos do mosquito da dengue

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 08:35 horas

Garagens dos imóveis dos residentes se tornam poças de água após chuvas

Volta Redonda – Moradores da Rua 165, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, reclamam do crescimento de focos do mosquito Aedes Aegypti há dois anos. Os focos são encontrados nas garagens dos imóveis dos residentes, que solicitam ajuda dos órgãos públicos, mas que não recebem uma resposta satisfatória.

A localidade, que possui 16 casas, já teve registro de dengue e chikungunya em uma adolescente, e em uma senhora de 94 anos, o que preocupa ainda mais os moradores da rua.

– Nós já procuramos pela Defesa Civil, pelos agentes de saúde da prefeitura, que vieram analisar nossa situação, mas nunca deram uma solução definitiva para o problema. Já colocamos óleo de motor de carro, cloro, tudo para evitar que o mosquito se prolifere e deixe todo mundo doente – explicou Érica Azevedo Louro, que mora na localidade há 22 anos.

De acordo com os moradores da Rua 165, a água da chuva desce e inunda as garagens das casas e quando isso acontece, acaba acumulando poças de água durante os dias.

Eugênio Lair Louro, que está há 40 anos no bairro Vila Santa Cecília, alegou que esta situação começou quando um condomínio próximo a sua casa obstruiu uma canaleta, que estava em um terreno ao lado, por onde escorria a água da chuva.

– Nós nem fomos informados que o condomínio iria obstruir a canaleta para tentarmos reverter a situação. Já conversei com a síndica-proprietária para que ela conceda uma parte do terreno para que possamos escorrer a água da chuva para a rua, como era antes – disse Eugênio.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, a síndica-proprietária do condomínio, que não quis se identificar, afirmou que uma possível solução para os moradores da rua é que façam um balanço na própria servidão para tentar solucionar o problema.

– O pedaço de terreno pertence ao condomínio e não autorizamos que os moradores ao lado façam isso, até porque ele está sendo usado para o plantio do nosso pomar. Lamento muito pela situação em que estão passando, mas não tem nada que possamos fazer. Nós temos que lidar com criadouros da dengue no nosso condomínio também e tomamos as providências para evitar que os residentes fiquem doentes – concluiu a síndica-proprietária.

Geovane da Cruz, que mora há 45 anos na localidade, destacou que por mais que os moradores tentam eliminar os focos e a água parada, os criadouros continuam.

– Já teve situações que fomos tirar o acúmulo de água com um pote plástico e encontrarmos mais de dez larvas de mosquitos ali dentro. Fiquei sabendo que a larva do mosquito da dengue sobrevive um ano longe de água, imagina aqui que está há dois anos nesta situação ? – relatou o residente.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda para buscar esclarecimentos sobre uma possível solução para os moradores da Rua 165, porém não obteve resposta.