Moradores de Angra vão começar a receber cartões do ‘Programa Recomeçar’ no dia 28

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 17:13 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria de Assistência Social, dará início à primeira fase do Programa Cartão Recomeçar. A entrega dos cartões será na quinta-feira, dia 28, no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário, às 14h.

Neste primeiro momento serão 500 famílias contempladas pelo benefício do Governo do Estado, a partir do Decreto Estadual nº48057, de 2 de maio deste ano.

Todas as famílias que receberão o cartão já estão cadastradas e vêm sendo acompanhadas pela prefeitura desde as chuvas históricas de abril deste ano.

Para se obter o Cartão Recomeçar, é necessário preencher requisitos cumulativos, como possuir renda de até meio salário mínimo por pessoa ou então ter renda familiar de até três salários mínimos; que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); residam em Angra e tenham tido sua moradia diretamente atingida pelas enchentes, deslizamentos e desabamentos, reconhecidamente pela Defesa Civil, e mediante comprovação por meio de atestado de setor responsável do município.

O valor do benefício é de R$ 3 mil, mediante a disponibilização de cartão magnético. O valor é destinado à compra de eletrodomésticos da linha branca. O Cartão Recomeçar será concedido uma única vez para o núcleo familiar, não sendo permitido que mais de uma pessoa da mesma família receba o benefício. Ele deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo, o cartão será bloqueado.