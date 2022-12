Moradores de Barra do Piraí terão desconto no UNIFAA - Diário do Vale

Moradores de Barra do Piraí terão desconto no UNIFAA

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 18:27 horas

Barra do Piraí – A parceria firmada entre a Prefeitura de Barra do Piraí e o Centro Universitário de Valença (UNIFAA) dará descontos para habitantes do município que estiverem matriculados em algum dos cursos. Além disso, alunos da Saúde serão integrados aos centros médicos da cidade. O anúncio foi feito durante a inauguração do primeiro superpolo da UNIFAA no município, na noite de quinta-feira (8).

O prefeito Mario Esteves aponta que a parceira já foi responsável por render muitos “frutos” e que, após a ampliação do convênio, só é possível esperar o melhor do futuro.

– O convênio com o Centro Universitário já é uma tradição no município. A inauguração do polo em Barra certamente reforça ainda mais as possibilidades de educação superior presentes na cidade. Estou certo de que a parceria vem gerando por um bom tempo benefícios para ambos e que, agora, mais do que nunca, o futuro reserva somente o melhor para todos – disse.

Para o reitor do UNIFAA, professor José Rogério Moura de Almeida Neto, a parceria é essencial para consolidar o objetivo de transformar vidas através da Educação na região.

– Esperamos atingir muitas pessoas e convidá-las a se reunirem a nós desfrutando do mesmo acolhimento e da mesma qualidade de ensino que é a marca do UNIFAA em sua sede. Estamos caminhando, passo a passo, para ampliarmos ainda mais nossa esfera de atuação. Sem fronteiras. Sem distância. Assim é o UNIFAA.

O Centro Universitário oferecerá cursos semipresenciais nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição. Ao todo, serão 120 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades Semipresencial e Ensino a Distância.

Na modalidade Ensino EaD, serão: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Defesa Cibernética, Educação Física, Empreendedorismo, Engenharia de Software, Gestão Comercial, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, História, Letras, Logística, Marketing, Matemática, Pedagogia, Pedagogia – 2º Licenciatura, Pedagogia – Para Não Licenciado, Processos Gerenciais, Psicopedagogia, Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação. Além de cursos de pós-graduação.