Tiroteio é registrado próximo a condomínio no bairro Água Limpa

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 06:07 horas

Volta Redonda- Um tiroteio foi registrado entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada deste sábado (28), próximo ao Condomínio Recanto do Bosque II, no bairro Água Limpa. De acordo com o boletim de ocorrência, quatro homens armados estavam atirando na direção de quatro jovens, que estavam perto dos apartamentos do condomínio.

Uma jovem ficou ferida quando tentava fugir dos homens armados, segundo a PM, ela foi alcançada por eles e levou golpes de coronhada, os demais jovens fugiram e se esconderam entre os blocos dos apartamentos até a chegada da polícia.

A jovem foi encaminhada ao Hospital São João Batista, onde foi atendida, e em seguida foi encaminhada a 93ª DP (Volta Redonda), junto com os outros jovens, envolvidos na confusão. A PM informou que nenhuma das vítimas foi atingida por disparos de arma de fogo.

O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio. A polícia não informou, até o momento, mais detalhes.