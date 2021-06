Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 08:17 horas

Itatiaia- Dando prosseguimento as recomendações do Plano Nacional de Imunização, o Setor de Imunização, da Secretaria de Saúde de Itatiaia, dará início à imunização contra a Covid-19 em profissionais de Educação a partir do dia 7 de junho e de moradores com idade entre 59 e 50 anos, a partir do dia 8 de junho.

Para receber a dose, é preciso ir à Policlínica Municipal, no Centro, na data e horário estipulado no cronograma e apresentar comprovante de residência, CPF, Cartão Nacional SUS e documento de identidade.

CONFIRA O CRONOGRAMA:

Horário de vacinação: manhã: das 9h às 11h30 – tarde: das 13h às 15h30

De 7 a 11 de junho: profissionais da Educação – escola estadual

De 14 a 18 de junho: profissionais da Educação – escolas municipais

De 21 a 25 de junho: profissionais da Educação – escolas particulares

59 ANOS – MULHERES NASCIDAS DE JAN. a JUN.- 08/06 – MANHÃ

59 ANOS – HOMENS NASCIDOS DE JAN. a JUN. – 08/06 – TARDE

59 ANOS – MULHERES NASCIDAS DE JUL. a DEZ. – 09/06 – MANHÃ

59 ANOS – HOMENS NASCIDOS DE JUL. a DEZ.- 09/06 – TARDE

58 ANOS – MULHERES NASCIDAS DE JAN. a JUN. – 10/06 – MANHÃ

58 ANOS – HOMENS NASCIDOS DE JAN. a JUN. – 10/06 – TARDE

58 ANOS – MULHERES NASCIDAS DE JUL. a DEZ. – 11/06 – MANHÃ

58 ANOS – HOMENS NASCIDOS DE JUL. a DEZ. – 11/06 – TARDE

57 ANOS – MULHERES – 15/06 – MANHÃ

57 ANOS – HOMENS – 15/06 – TARDE

56 ANOS – MULHERES – 16/06 – MANHÃ

56 ANOS – HOMENS – 16/06 – TARDE

55 ANOS – MULHERES – 17/06 – MANHÃ

55 ANOS – HOMENS – 17/06 – TARDE

54 ANOS – MULHERES – 18/06 – MANHÃ

54 ANOS – HOMENS – 18/06 – TARDE

53 ANOS – MULHERES – 21/06 – MANHÃ

53 ANOS – HOMENS – 21/06 – TARDE

52 ANOS – MULHERES – 22/06 – MANHÃ

52 ANOS – HOMENS – 22/06 – TARDE

51 ANOS – MULHERES – 23/06 – MANHÃ

51 ANOS – HOMENS – 23/06 – TARDE

50 ANOS – MULHERES – 24/06 – MANHÃ

50 ANOS – HOMENS – 24/06 TARDE