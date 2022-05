Moradores de Monsuaba aprovam projeto do Campo dos Bandeirantes

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 17:06 horas

Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins vai cuidar também do entorno que ganhará parquinho com brinquedos inclusivos para as crianças

Angra dos Reis- Foi batido o martelo e a praça onde está localizado o Campo dos Bandeirantes, em Monsuaba, será revitalizada. Representantes da Associação de Moradores do bairro estiveram reunidos com a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, na última sexta-feira (13), e concordaram com o projeto apresentado pela Prefeitura.

Esta foi a terceira reunião para apresentação do projeto. Anteriormente já havia ocorrido um encontro com o grupo da terceira idade para idealização da área de jogos e também com os usuários do campo de futebol.

– Fazemos questão de manter esse diálogo com a comunidade para executarmos a obra, sempre que possível, de acordo com o que eles desejam, e aqui conseguimos atender aos anseios dos moradores do entorno – destacou a secretária.

A praça fica em um terreno de 3.923,38 m², entre as ruas Manoel de Souza Lima e Francisco Cesário Alvim. O projeto de revitalização inclui nova drenagem e troca de areia do campo, alambrado novo, vestiários com terraço, construção de playground, gazebo e pergolado, estação de exercícios em inox, instalação de mesas de jogos, bicicletários, bancos, além da execução de paisagismo. Haverá ainda balanço inclusivo e painéis de jogo da velha e espelho de distorção.

Com a aprovação do material técnico, o projeto segue agora os trâmites burocráticos para licitação, e a previsão é de que a obra tenha início ainda neste ano.