Moradores de pelo menos dois bairros continuam sem abastecimento de água em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 07:45 horas

Santo Agostinho e Parque do Contorno seguem sem água após manutenção do Saae-VR na quarta-feira (29)

Volta Redonda – Moradores de pelo menos dois bairros continuam sem abastecimento de água desde a quarta-feira (29), em Volta Redonda. Nas redes sociais, residentes do Santo Agostinho (Caviana) e Parque do Contorno relatam as dificuldades de passar mais de 24 horas sem água para consumo.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) interrompeu o abastecimento de água nos dois bairros e no bairro Nova Primavera, devido a um rompimento ocorrido na madrugada do dia 29. A manutenção foi realizada desde a manhã de quarta-feira até às 15h de quinta-feira (30).

A autarquia relatou que o local, que recebeu manutenção é de difícil acesso por ser em um terreno íngreme, e concluiu que o abastecimento será gradativo primeiro nas regiões mais baixas.

Letícia Guimarães, moradora da parte baixa do bairro Santo Agostinho, falou sobre a espera do retorno da água.

– Quinta-feira foi um dia péssimo porque estávamos sem água e na parte da noite ficamos sem luz. Foi desesperador e desanimador porque não tinha água para lavar louça e tomar banho, muito menos luz para enxergar alguma coisa. Tive esperanças que a água voltaria antes das 23h – relatou a moradora.

Já no caso de Breno Riedel, morador da parte alta do bairro Parque do Contorno, disse que até a noite de quinta-feira ainda tinha água devido a caixa d’água, porém não estava sendo abastecida.