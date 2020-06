Moradores de Valença lançam plataforma que acompanha número de casos da Covid-19 na região

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 16:03 horas

Thiago Maurício, programador, e Rafael Mello, designer, atualizam diariamente os dados

Valença – Dois moradores de Valença lançaram uma plataforma para acompanhamento das informações sobre a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na região Sul Fluminense. Nomeado de “Rastreador do Covid-19 – Sul Fluminense”, o site é atualizado todos os dias, pelo programador Thiago Maurício e o designer Rafael Mello, com base nos dados oficiais divulgados pelas prefeituras, através dos boletins. Nele são disponibilizados os números de casos ativos, recuperados, suspeitos, taxa de mortalidade e notícias relacionadas à doença. O acesso às informações é gratuito, através do site covidsulfluminense.com.br.

A plataforma busca reunir o máximo de infirmações no menor tempo possível. O objetivo é manter a população e as autoridades informadas sobre o avanço da doença nos municípios da região, auxiliando nas tomadas de decisão.

O site também traz notícias relacionadas à doença na região e são replicadas dos principais veículos de comunicação do sul do Estado do Rio de Janeiro.

– Esperamos contribuir com a conscientização civil sobre a importância dos cuidados no controle do agente e com tomadas de decisões apropriadas por parte de governantes e profissionais de saúde, somando esforços no contexto delicado em que nos encontramos – disse Thiago Mauricio.