Moradores de Vassouras e Sapucaia recebem atendimento gratuito da DPU

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 17:17 horas

A iniciativa levará assistência jurídica aos moradores das cidades e de regiões próximas

Vassouras e Sapucaia- A Defensoria Pública da União (DPU), por meio do projeto itinerante DPU Para Todos, chega aos municípios de Vassouras e Sapucaia, no Rio de Janeiro, para atender cidadãos com demandas ligadas à Justiça Federal. Em Vassouras (RJ), a população foi atendida nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, no horário das 9h às 12h, na Casa Paroquial, já no dia 14, o atendimento ocorrerá das 14h às 17h, em Ferreiros, ao lado da Igreja São Sebastião. Já no município de Sapucaia, os atendimentos vão ocorrer nos dias 13 de setembro, das 19h às 21h, e 15 de setembro, das 9h às 12h, na Casa Paroquial de Santo Antônio.