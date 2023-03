Moradores do Aero Clube protestam em frente a garagem da prefeitura após surto de dengue - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 11:21 horas

Para os manifestantes, o acúmulo de lixo no local tem colaborado com a proliferação do Aedes Aegypt

Volta Redonda – Os moradores do bairro Aero Clube, em Volta Redonda, se reuniram em frente a garagem da prefeitura municipal, na manhã de hoje (6), para realizar uma manifestação pacífica. O intuito da manifestação é a remoção dos veículos sucateados e a limpeza da garagem. Segundo os presentes, o acúmulo de lixo, de sujeira e os carros abandonados, que acumulam a água da chuva no local, têm colaborado para a proliferação da dengue e de animais peçonhentos.

No início de fevereiro, a moradora Elazir de Souza Oliveira, de 78 anos, faleceu após contrair a doença. A filha, Venuzia Andreia de Souza Oliveira esteve na manifestação e falou sobre a situação. “Eu e minha mãe tivemos dengue hemorrágica. Fiquei internada e tenho sequelas até hoje. O mosquito da dengue está concentrado na garagem pelo acúmulo de água em cima do lixo e dos carros velhos. Estamos totalmente abandonados. Espero que uma providência seja tomada. Eu sei que isso não vai trazer de volta quem já foi, mas, pelo menos, não vai levar mais ninguém”, frisou a moradora.

Os moradores da região pedem a remoção dos veículos sucateados e a limpeza da garagem. “Eu moro aqui há 55 anos e a situação tem ficado cada vez pior. Entra prefeito, sai prefeito, e aqueles carros continuam lá acumulados, há anos. Queremos saber quando vão tirar. Isso tem que ser feito o mais rápido possível,”, comentou o aposentado, Joel de Oliveira.

Ações rotineiras

Em nota, a prefeitura de Volta Redonda alegou que, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vem realizando ações rotineiras de bloqueio na garagem municipal, utilizando um inseticida específico para combater os focos do mosquito. “São feitas aplicações para a eliminação de larvas e mosquitos adultos, na garagem e na área ao entorno. A coordenação da garagem também recebe orientações sobre os cuidados e o combate aos focos de criadouros do mosquito”, explicou. Em relação aos veículos que não possuem mais serventia ao Poder Público, a prefeitura informa que, nesta terça-feira (7), o pregoeiro estará na garagem para preparar o leilão público do material que está no local.