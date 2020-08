Moradores do assentamento do Paraíso de Cima lamentam ficar de fora de lista de contemplados do Minha Casa Minha Vida

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 17:03 horas

Barra Mansa – O sonho da casa própria está mais longe para um grupo de moradores do assentamento do bairro Paraíso de Cima. Isso porque, já ocorreu o sorteio dos contemplados do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, construído no próprio bairro, próximo ao assentamento, e 14 moradores da localidade, que haviam se cadastrado, não foram sorteados. Além deles, outros quatro moradores do assentamento, que não conseguiram se cadastrar, também ficaram de fora.

Ao receberem a notícia de que não foram contemplados com os apartamentos, os moradores procuraram a prefeitura para saber o porquê foram deixados de fora do programa do governo federal.

– Procuramos a prefeitura e ela fala que tem que procurar a Caixa. Vamos na Caixa e falam que é com a prefeitura. E aí ficam pedindo 10 dias para solucionar o problema, mas nunca resolvem. Já sortearam os apartamentos e falaram que seguiram a lista como critério. Moramos há anos aqui na comunidade, enfrentamos muitas dificuldades, acompanhamos toda a obra, até porque os apartamentos foram construídos dentro da comunidade, e não cumprimos os critérios? Que critérios são estes? Isso não faz sentido nenhum. Espero, de verdade, que voltem atrás, que a prefeitura cumpra o que prometeu e dê o que é nosso de direito – lamentou um morador da comunidade que preferiu não se identificar por medo de retaliações.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Barra Mansa, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.