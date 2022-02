Moradores do bairro Cotiara, em Barra Mansa, ganharão nova passarela

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 20:20 horas

Barra Mansa – Uma nova passarela está sendo construída sob o viaduto da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. A antiga estrutura caiu após chuvas que atingiram a cidade no dia 1° de fevereiro. Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria de Manutenção Urbana. A passagem de pedestres liga as ruas Paulo Luiz Nogueira e José Hipólito.

O morador Devanildo Gonçalves Rosa falou da importância da passarela para a população.

– Esse é o acesso mais próximo que temos do Centro. Essa passagem é usada principalmente pelas crianças, com a volta às aulas ela é essencial, pois sem ela precisamos dar uma volta muito grande – contou.

Na quarta-feira (9), uma equipe da Manutenção Urbana iniciou os trabalhos com a remoção da estrutura danificada.

– Já fizemos a retirada da passarela antiga e agora estamos fazendo o desassoreamento das laterais, para que o curso do rio volte ao normal. Mesmo com a área pertencendo a uma concessionária, estamos realizando o serviço para que a população não fique sem acesso – explicou o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro.

Ainda segundo o secretário, a nova estrutura está sendo preparada para em breve ser instalada e liberada para o acesso dos moradores.

– Estamos trabalhando para entregar a obra o mais rápido possível para a população, porém não temos um prazo estabelecido, pois dependemos do clima para isso. O mau tempo atrapalha o nosso trabalho, não conseguimos fazer alguns serviços se estiver chovendo e com isso o cronograma poderá atrasar – esclareceu.