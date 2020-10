Moradores do bairro São Luiz da Barra alegam que estão há um mês sem abastecimento de água

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 08:58 horas

Volta Redonda- Moradores do bairro São Luiz da Barra entraram em contato com o Diário do Vale para informar que estão há um mês sem abastecimento de água pelo Saae-VR(Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda).

Segundo um morador do bairro que preferiu não se identificar, há um mês que os moradores de São Luiz da Barra estão sem água no bairro. “Já fizemos várias reclamações ao Saae e até agora nada. Mandam carros pipas de vez em quando, mas não tem sido suficiente para as necessidades diárias e com isso estamos em uma situação muito difícil. A água caia toda madrugada, mas agora não chega mais uma gota para nós. Estamos desesperados e não sabemos mais a quem recorrer”, lamentou o morador.

O Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou que há uma dificuldade no abastecimento do bairro acarretada pelo crescimento da região, mas admitiu que a população nunca chegou a ficar tanto tempo sem o fornecimento de água.

De acordo com a autarquia a construção da nova rede de água potável ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz, que já está em fase de conclusão, vai melhorar e resolver o problema do abastecimento de água para os moradores dos bairros São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Bairro de Fátima, Cerâmica União e São Francisco.

Segundo o Saae, a boa notícia é que os testes da nova rede serão iniciados até o dia 15 deste mês. A autarquia afirmou que tem trabalhado para adiantar a obra e o prazo de finalização.

Lembrando que o pedido de carro pipa pode ser feito através do telefone 115.