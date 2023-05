Moradores do Retiro denunciam uso de cerol e linha chilena por pipeiros

Matéria publicada em 18 de maio de 2023, 18:25 horas

Volta Redonda – Moradores da Rua Vicente Celestino, no Retiro, entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE nesta quinta-feira (18) para reclamar da ação de pessoas que estão soltando pipa no local. De acordo com eles, estão sendo usadas linhas com cerol e também a ‘linha chilena’.

Questionada, a prefeitura de Volta Redonda disse que a Guarda Municipal realiza rondas periódicas em locais onde já tem conhecimento de que ocorre o problema. O secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse ao DIÁRIO que a ação de combate ao uso de cerol e linha chilena é permanente. “Mas é preciso, quando for flagrada a ocorrência, ligar para a Guarda pelo 153 ou para a Polícia Militar pelo 190, informando o fato para que possamos tomar as providências cabíveis e imediatas”, informou o secretário.

Crime

O cerol é uma mistura de pó de vidro e cola utilizada para ‘cortar’ a linha de outras pipas. Já a linha chilena, ainda mais perigosa, pode trazer em sua composição pó de quartzo, pó de pedra lima e rejunte. Ambas podem causar cortes profundos e, em alguns casos, levar a óbito. A venda e o uso da linha com cerol e da linha chilena – assim como qualquer outro tipo de linha cortante – é crime previsto em lei.