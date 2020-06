Moradores em situação de rua plantam mudas em bairro de Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 14:10 horas

Barra Mansa – Um grupo de moradores acolhidos pelo Abrigo Temporário de Barra Mansa realizou o plantio de mudas de Ypê amarelo e Uva da praia no bairro Roberto Silveira, na manhã desta terça-feira (02). A iniciativa das secretarias de Meio Ambiente, Assistência Social e Direitos humanos teve objetivo de comemorar a semana mundial do Meio Ambiente para reflorestar áreas específicas do município.

Os moradores em situação de rua estão recebendo apoio da prefeitura de Barra Mansa no Abrigo Municipal, instalado no Centro Lazer Feliz da Vida, no bairro Ano Bom, há três meses. A partir disso, as três secretarias formalizaram o projeto “Renascer”, que se trata da participação dos abrigados no plantio de árvores pela cidade, que encerra na próxima sexta-feira (05).

O secretário do Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, disse que a intenção é visar a reintegração dos abrigados na sociedade.

– Reintegrar esse grupo à sociedade e mostrar a importância da manutenção dos recursos naturais é o que estamos buscando com essas ações. Somos muito gratos aos voluntários por nos permitir essa ação conjunta – comentou.

O gerente de reflorestamento, Ricardo Turbay, explicou sobre os serviços que serão feitos nesta semana.

– Nós plantaremos todos os dias em vários pontos específicos da cidade. Faremos reflorestamento de mata ciliar, recuperação de nascentes e ornamentação de praças com árvores nativas da Mata Atlântica. A atividade sempre contará com a participação de três a quatro abrigados, havendo um revezamento entre eles durante a semana – concluiu.

Pedro Azevedo, morador acolhido pelo Abrigo Temporário, se prontificou em participar da atividade.

– É sempre importante praticar atividades como essa. Plantar árvores só traz benefícios para nossa sociedade e fico feliz por ter a oportunidade de ajudar o meio ambiente – afirmou.