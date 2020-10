Moradores reclamam de ação de PM durante festa em Pinheiral

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 09:11 horas

Pinheiral – Moradores de Pinheiral entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE denunciando uma suposta ação, onde policiais militares teriam agido de forma truculenta na tentativa de cessar uma festa, registrada na noite da última segunda-feira (12), em uma área de lazer do bairro Cruzeiro II, em comemoração ao Dia das Crianças. Segundo relatos, o evento aconteceu numa quadra poliesportiva, na Rua Manoel Torres.

Uma moradora do bairro, de 25 anos, que não quis se identificar, disse que a festa foi organizada pela comunidade e teve início por volta das 15h. Ela relatou que ao menos, seis viaturas da PM permaneceram no local, mas não deu detalhes sobre o ocorrido; apenas que haviam muitas crianças e familiares no local e que não tem ideia de quantas, ao certo, estiveram no evento.

– A festa foi feita pelos moradores e desde às 15h tinha viatura no local. Vi seis viaturas desde quando a festa começou. Tinha pula-pula, piscina de bolinha, tudo para as crianças mesmo. O som não estava alto, só tinha música de crianças, e quando deu 20h, pediram para desligarmos a música. Quando deu 22h, os policiais, não satisfeitos, começaram a tacar spray de pimenta e bombinha por toda a parte. As mães começaram a correr – procurando as crianças -, porque todos estavam na quadra, brincando. Tinha bastante gente”, explicou a moradora.

Outra denúncia afirma que policiais militares chegaram ao local de forma truculenta, com bomba de gás lacrimogênio e, inclusive, dando tiro para o alto num local cheio de crianças.

”Sempre admirei a Polícia Militar, mas hoje, isso acabou. Boa parte da minha admiração se foi. Tem uma criança, de 4 meses, no hospital até agora por isso. Até dentro da casa dos outros, eles jogaram bomba. Acredito que eles vão alegar que isso aconteceu por causa da aglomeração, mas por que não tinha guarda municipal, nem carro da fiscalização?”, disse um morador.

Outro morador, de 27 anos, que também não quis se identificar, disse que por volta das 22h, a PM chegou sem falar com a população. “O som que estava tendo, por exemplo, vinha da casa de um morador e a PM não podia fazer nada. Tinha ao menos, 100 pessoas ali. Nem todos usavam máscara. Não dá para controlar todo mundo. Algumas usam, e infelizmente, outras não. Quando tudo aconteceu, chegaram com gás lacrimogênio, inclusive atirando. Muitas pessoas foram encaminhadas às pressas para o hospital”, afirmou.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a PM para obter informações sobre o ocorrido e, segundo a ocorrência, equipes do 28º BPM, juntamente com o Grupamento de Ações Táticas (GAT), estiveram no local com a finalidade de coibir um suposto baile funk, além do tráfico no local.

”Por volta das 22h, houve um aumento significativo de pessoas, após denúncias de 190 de suspeitos fazendo uso de drogas e ostentando armas de fogo próximo ao local; não havendo a possibilidade de identificação dos organizadores e nem o controle da multidão”, afirmou um policial.

Ainda de acordo com os militares, foi feito contato com outras equipes da Polícia Militar e, após apoio de supervisão, todos os agentes envolvidos foram recebidos com hostilidades e vários objetos foram arremessados na direção das viaturas. A PM afirma que foram usados os meios necessários – não letais – de controle de distúrbios civis, e que após controle do ocorrido, enquanto as equipes estavam deixando o local, foram novamente atacadas por diversos objetos lançados por populares, onde foram ouvidos também, estampidos de arma de fogo.

Os militares informaram ao DIÁRIO DO VALE que as equipes se abrigaram e, novamente, usando os meios não letais de controle de distúrbios civil, dispersam os supostos agressores e se retiraram da localidade.