Moradores reclamam de aglomeração e som alto no Santa Cruz, em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 15:36 horas

Volta Redonda – Moradores do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE, através das redes sociais, para denunciar e cobrar um posicionamento das autoridades com relação a presença de pessoas consumindo bebidas alcoólicas, além da presença de carros de som alto na Avenida dos Ex-Combatentes, durante os finais de semana, no bairro.

De acordo com as denúncias, as perturbações de sossego acontecem há alguns meses, mesmo ligando para a Defesa Civil (199) e para a Polícia Militar (190), sem retorno.

– Moramos próximos à principal, onde há vários prédios com pessoas idosas e mesmo com janelas fechadas o barulho vindo da rua, devido à presença de pessoas com carro de som alto, é ensurdecedor. Somos quase que obrigados a deixarmos as janelas fechadas para tentarmos abafar o som. Ficamos preocupados também porque, devido à pandemia, há aglomeração de pessoas no local – explicou um morador.

Segundo o mesmo morador, o som começa sempre por volta das 21h e termina às 5h. Ele comentou que gostaria que guardas municipais reforçassem a fiscalização na localidade; além do aumento de patrulhamento da PM.

– Acho que se a Guarda Municipal estivesse mais presente, talvez isso não aconteceria. Afinal, haveriam multas, né? Parece que a força-tarefa da prefeitura de Volta Redonda dá prioridade aos bairros da Colina, mas os outros bairros, como o Santa Cruz, também precisam passar por mais fiscalização. Além disso, temos vários números de protocolos dos fins de semana que ligamos para a Polícia Militar e não temos retorno – disse.

A assessoria da prefeitura de Volta Redonda informou ao DIÁRIO DO VALE que a PMVR montou uma força-tarefa, em março, com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança que devem ser adotadas dentro dos estabelecimentos para evitar o contágio pelo novo coronavírus. ”A equipe é composta pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público e reforçou o uso do aplicativo FiscalizaVR entre os moradores. Pedimos para que a população ajude a força-tarefa realizando denúncias pelo telefone 156 e pelo aplicativo FiscalizaVR”, concluiu.

Em nota, a assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a Corporação tem desenvolvido um amplo trabalho de conscientização desde o início da pandemia e que, muito mais do que uma questão de segurança pública, esta é uma questão de respeito ao próximo. ”Em Volta Redonda, o 28º BPM segue à disposição para apoiar necessidades solicitadas pelos órgãos fiscalizadores em suas respectivas ações. Os policiais militares estão instruídos a priorizar a conscientização e o diálogo no contato com os cidadãos”, finalizou a nota.