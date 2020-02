Moradores reclamam de ponte interditada no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 09:34 horas

Ponte localizada entre a Escola Sesi e o Fórum está interditada em uma das vias e nas calçadas

Barra Mansa – O DIÁRIO DO VALE recebeu denúncias de moradores de Barra Mansa sobre a ponte Ruth Coutinho, que está parcialmente interditada, no Centro do município. O vídeo enviado pelas redes sociais mostra que uma das vias da ponte está bloqueada com manilha, deixando fluxo de veículos apenas na faixa da direita.

A internauta Maria Elisa Machado, autora do vídeo, relatou que o problema permanece do mesmo jeito há quase um ano, na ponte que fica entre a Escola Sesi e o Fórum de Barra Mansa, na Avenida Argemiro de Paula Coutinho.

– Fiz o vídeo por volta das 7h, quando fui deixar a criança na escola. A fila fica bem grande todos os dias, só passa um carro por vez, a calçada interditada também e atrapalha a passagem de quem vai levar os filhos para a escola – destacou Maria, acrescentando que teme de que a ponte venha a cair.

Nota

O DIÁRIO DO VALE procurou a Secretaria de Manutenção Urbana da prefeitura de Barra Mansa para buscar um esclarecimento sobre a ponte Ruth Coutinho.

Em nota, a prefeitura declarou que a ponte está interditada pelo fato de haver uma falha em um dos pilares. Acrescentou que já existe um projeto de revitalização da ponte com o apoio da EMOP (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro), e será feito os reparos necessários.