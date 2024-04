Segundo Moraes, o pedido “beira a litigância de má-fé”. O pedido do X no Brasil ocorre em meio às decisões ordenadas pelo ministro depois que Elon Musk, ameaçou reativar contas bloqueadas pela Justiça brasileira.

País – Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido da rede X no Brasil para que a responsabilidade sobre as medidas determinadas pela Justiça brasileira fosse para a X Internacional.