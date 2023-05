Morre a cantora Rita Lee, aos 75 anos

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 11:27 horas

A cantora Rita Lee, 75 anos, morreu na noite desta segunda-feira (8). Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e desde então tratava a doença.

A família confirmou o falecimento nas redes sociais da cantora. Ela morreu em sua residência, em São Paulo, na capital paulista, no final da noite de ontem. “Cercada de todo amor e de sua família, como sempre desejou”, diz o comunicado da família.

O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h. “De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, diz a família.

Rita Lee deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos – Beto, de 45 anos; João, de 44; e Antônio, de 42.

O governador Cláudio Castro disse em uma nota de pesar: “Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, era sinônimo de talento. Não há dúvidas de que suas múltiplas atribuições e dons fizeram dela uma das mulheres mais influentes e icônicas do Brasil. Não há como pensar na música brasileira sem a sua irreverência, ironia, carisma e voz potente. Símbolo de uma geração, ela foi uma mulher além do seu tempo e suas músicas foram a trilha sonora da vida de muitos de nós. Sua carreira deixou uma marca única no rock e em outros estilos musicais. Seu jeito único se tornou cultural, um patrimônio, uma parte importante da história brasileira. Deixo meus sentimentos e um forte abraço para familiares, amigos e fãs. Seu legado fica na história. Rita Lee sempre será eterna! Eterna Rainha do Rock!”

Fonte: Agência Brasil